Luego de que el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) realizara una nueva jornada de paro total de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo, el Ejecutivo anunció y llevó a cabo el descuento del día. En ese sentido, el Intendente, publicó en sus redes cuál fue el monto que se logró recaudar de esa medida y a qué será destinado.

El jefe comunal, señaló a través de sus redes sociales, que “1650 empleados municipales de la Administración Central adhirieron al último paro decretado por el sindicato. Esto representa un 25% del total de los trabajadores, a quienes se les va a descontar el día no trabajado”.

En esta línea, aseguró que “esto significa aproximadamente 50 millones de pesos, que serán destinados al arreglo de las calles de nuestra ciudad. Para cobrar, hay que trabajar. Ningún vecino tiene que financiar a quien no lo hace”

El conflicto lleva casi dos meses, atravesó varias instancias y una decisión del Ejecutivo local de otorgar, por decreto, un aumento del 10% en la discusión paritaria. El gremio pretendía el 35%.

Sobre esto, Cristian Milasincic, secretario gremial del STM dialogó con El Marplatense y dijo: "Es bastante parcial y tendencioso el cuadro que acompañó su publicación en la red social X porque solamente habla de la administración central, de 1650 trabajadores y dice que tan solo fue el 25%. Con lo cual tendríamos un total de 6600 y la verdad es que son muchos más en la Municipalidad. De hecho ellos mismos el día anterior dijeron que el acatamiento había sido del 90%, así que no es real lo que indicaron".

"Por otro lado indicaron que la Municipalidad se ahorró $50 millones con el descuento del día. Si nosotros multiplicamos eso por 30,4 que es lo que conforma el salario y lo dividimos por la cantidad de trabajadores que se adhirieron, da un promedio de sueldo de $921000, cosa que tampoco es real", sumó.

"Así que nuevamente iremos a la Justicia, plantearemos la ilegitimidad de las decisiones que toma el Intendente y continuaremos con medidas de acción directa hasta tanto se siente a negociar la paritaria", indicó desde el STM.

Además, el referente indicó que este sábado marcharán "en caravana con los compañeros que tienen auto. Vamos a ir desde el Sindicato y a andar por la ciudad, la zona de la costa, por Güemes, Olavarría, el shopping nuevo y demás. Y también sumamos un número de whatsapp para que los trabajadores denuncien irregularidades o gastos superfluos que se realizan en el Ejecutivo, visibilizar en qué se gasta la plata en la Municipalidad y algunas otras medidas que están siendo estudiadas por la Comisión directiva".

"Creemos que no tiene mucho sentido echándole leña al fuego. Nosotros desde el primer día dijimos que estábamos dispuestos a sentarnos y dialogar pero es algo en lo cual el Intendente no nos acompaña. No quiere dar la paritaria y agrava cada vez más la situación con esas publicaciones", concluyó Milasincic.