El conflicto entre IOMA y afiliados se agrava cada vez más y miles de personas que están realizando tratamientos, resultan afectadas de manera directa.

Tal como adelantó este medio, uno de los casos locales es el de Milena, una joven de 16 años que padece una afección genética que requiere un tratamiento permanente para poder continuar su vida.

Sobre esto, la mamá de Milena, Marcela dialogó con El Marplatense luego de encadenarse a las puertas de la sucursal luego de que IOMA no responda por la entrega de las ampollas para el tratamiento que necesita su hija.

"Este lunes consultamos por la medicación y la respuesta fue nula, simplemente nos dicen que el pedido en curso, pero nada más. Tenemos un recurso de amparo, el cual no están cumpliendo desde hace bastante", indicó.

Y agregó: "Ahora lo que nos tiene mucho más preocupados, más allá de conseguir una clínica para infundirla este miércoles, es el tema de la medicación porque es muy cara y nosotros lo sabemos. Vale más de $7 millones cada ampolla y Milena necesita 4 cada 15 días. Estamos hablando de un promedio de $60 millones por mes".

"Es insólito que ni siquiera nos den una respuesta. Las excusas que nos dan son ilógicas, porque la última que nos brindaron fue que había un lote de medicación vencida, que tuvimos que pedir a la Clínica del Niño y la Madre que hiciera una nota especificando el lote que había, cómo era la medicación y cuántas teníamos porque no había. IOMA lo que hizo fue responder el amparo con un lote de medicación vencida, o sea, como que había entregado lo que correspondía. Es una lucha constante", dijo.

"Es una locura completa lo que estamos viviendo. Hoy estamos sin cobertura en clínicas por las bajas que se han dado pero lo que necesitamos ya es la medicación y tiene que aparecer. Ya no nos preocupa conseguir clínica. Eso lo solucionaremos haciendo una vaquita, pagando el día de internación, es lo de menos", continuó la mamá.

"Tenemos 15 días, no más, para que esté la medicación de Milena. No hay ms tiempo. Si ella no la toma, le produce falla renal porque la enfermedad le afecta a todos los órganos de su cuerpo, pero más específicamente los riñones que son el filtro del cuerpo y los que más perjudicados terminan", adhirió.

"Es una lástima que mi hija tenga que llegar a un trasplante renal por la falta de medicación. Esa no es la cura para mi hija, un trasplante en este caso, es perder un órgano innecesariamente", concluyó Marcela.