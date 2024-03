Continúa agravándose el conflicto entre afiliados de IOMA y la obra social tras la falta de coberturas médicas y la nulidad de clínicas para atenderse, además de la imposibilidad de continuar con tratamientos de enfermedades crónicas y operaciones.

Docentes, jubilados, judiciales, policías, empleados bonaerenses indicaron que pese a estarles descontando la cobertura de sus sueldos, no cuentan con instituciones para atenderse debido a que cinco clínicas se dieron de baja, la 25 de Mayo, la Colón y la Pueyrredon, el Sanatorio Belgrano y la Clínica del Niño y la Madre. En ese sentido se agudiza el conflicto entre afiliados y IOMA, con una delegación local que hoy se encuentra cerrada .

La rescisión de la atención se debe a la anulación por parte de IOMA en cuanto al convenio que tenía con la Federación de Clínicas (Fecliba).

Sobre esto, una de las autoconvocadas en la puerta de IOMA, Marta dialogó con El Marplatense y dijo: "Este problema se arrastra desde el año pasado pero ahora llegó a un punto en donde ya nadie nos recibe. No tenemos internación en ninguna de las clínicas y los hospitales saturados, tanto el Materno Infantil y como es el HIGA".

"La falta de respuestas o patear la pelota para adelante como está haciendo Homero Gil, autoridad de IOMA en la Provincia. Esto nos genera bronca porque nos están mintiendo. Nosotros somos los que estamos sin el servicio y nos descuentan religiosamente todos los aportes, antes de cobrar los haberes. Queremos saber a dónde va nuestro dinero", siguió.

Y agregó: "Todos nuestros familiares son afiliados a IOMA. Yo aporto hace 50 años a IOMA. Dónde está la plata me pregunto. Y por otro lado, la liberación de la elección de las obras sociales no nos favorece, porque a una persona jubilada no la va a tomar nadie, y si tenés una enfermedad preexistente tampoco".

"Esto es un abandono total y nosotros tenemos derecho a la salud. Hacemos las protestas, pero no hay respuestas. Si nos pasa algo, quedamos en la calle. Estamos haciendo que la gente nos apoye, estuvimos con diputados, elevamos un petitorio, juntamos firmas, dijeron que van a hacer una mesa de diálogo. También pareciera que hoy hay una mesa en la Cámara de Diputados para advertir que está en riesgo la Provincia pero seguimos esperando", sentenció la afiliada.