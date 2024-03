La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires presentó un petitorio a las distintas clínicas privadas de Mar del Plata para solicitar una reunión con los directorios para conocer la situación de IOMA.

Con la respuesta inmediata de la clínica Pueyrredon, se reunieron los distintos gremios afectados junto a la secretaria general de la CTA para debatir sobre las posibilidades de que los afiliados puedan recibir atención médica.

Al respecto, Micaela D'Ambra, secretaria general de CICOP Mar del Plata, contó en diálogo con El Marplatense que "pudimos intercambiar con el directorio palabras sobre esta situación que realmente es muy crítica, nos deja en un estado de vulnerabilidad a todos los afiliados, y tiene que ver con este retraso en la renegociación de convenio entre los prestadores e IOMA".

Por lo que aclararon que seguir intermediando mediante la federación que nuclea a las clínicas. "También le pedimos una reunión a la entidad, ellos están dispuestos a trabajar con IOMA como también la obra social está dispuesta a poder renegociar el convenio con los prestadores, pero efectivamente de la charla, reafirmamos que el problema es la desregulación desmedida de los precios de los medicamentos e insumos médicos", resaltó.

Esto se debe a que "el DNU hecha por tierra la ley que, no solamente fomentaba la producción pública de medicamentos, sino que regulaba los precios que es crucial para que no explote todo el sistema sanitario", declaró.

"Hoy estamos en crisis y vamos a estar en una situación mucho más agravada si todo esto no lo podemos revertir. Tanto el sistema público, las obras sociales y los privados serán afectados porque es desmedido y exponencial el crecimiento de los precios de estos insumos que hacen que los números no den", agregó.

De modo que con la multisectorial que formaron con los distintos sectores afectados, "vamos a determinar una movilización para poder exponer todos los actores que deben estar en juego en la búsqueda de soluciones", contó.

Asimismo, aseguró que tanto IOMA, los prestadores como el poder político deben estar dispuestos a "acercar las partes para plantear en el gobierno nacional la necesidad de volver a regular los precios, porque es una cuestión de vida o muerte para toda la población".

Para finalizar, recalcó que "pudieron aclarar lo que se decía desde IOMA, efectivamente no había ningún tipo de deuda, ni siquiera problemas de valores, sino de renegociación de las formas del convenio que tiene que ver con incluir o no los medicamentos, la desregulación de los precios que a ellos también los está haciendo crujir, incluso en otras obras sociales, de forma particular y prepagas".