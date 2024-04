Una de las problemáticas que afronta actualmente la ciudad, es el reacondicionamiento del espacio público con la modificación de los stands de las ferias. Tras una ordenanza dictada por el HCD, los puestos deben ser modificados a movibles para luego de la jornada laboral, ser retirados.

La iniciativa fue dispuesta para que los marplatenses disfruten del las plazas y que además, las instalaciones sean seguras para todos. Sin embargo, pese a un acuerdo alcanzado, feriantes expresaron su negativa al retiro de los mismos en un comunicado.

En ese sentido, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro indicó: "Todo el material que se retiró, ya está en poder de los feriantes. Se les dio el plazo para retirarlos, de hecho lo hicieron parcialmente y al no terminarlo, fue hecho por el personal municipal y restituido a ellos. La idea, como dijo el Intendente es cuidar el espacio público, permitir el trabajo pero no de cualquier forma.

Puede interesarte

"Ellos se habían comprometido a través de una Ordenanza que los concejales votaron, que especificaba que a partir de Semana Santa, los puestos tenían que ser móviles, desmontables, como se ve en otras ferias de la ciudad. Los feriantes realizan su labor con un gazebo montado o un prototipo de stand y cuando terminan de trabajar, se retiran y se lo llevan. Así los vecinos pueden disfrutar del espacio público y no quedan esas estructuras que además de afear lo que es la estética de la plaza, le quita funcionalidad. Es muy peligroso porque detectamos conexiones eléctricas sin ningún tipo de control profesional y cuando desmontamos la feria lo comprobamos", indicó.

Puede interesarte

"Así que a partir de ahora, las ferias tienen que funcionar con stands móviles. Para esto, desde la Secretaría la semana que viene tenemos una reunión con ellos porque el diálogo es permanentemente. Estamos trabajando en el diseño de un módulo donde participa la Universidad también y arquitectos. Respetamos el trabajo, queremos la actividad de ferias en la ciudad, pero no hacerlo de cualquier forma, sino ordenado", cuestionó el referente.

Por su parte, el intendente Guillermo Montenegro indicó que "el dueño del espacio público es el vecino. Por eso hay que trabajar ordenado. Esto no quiere decir que porque haya actividades, cada uno pueda hacer lo que quiere. Ya pasó con los decks pero estamos regulando todo porque la gente necesita que así sea. No tiene que ver con una opinión que tenga o no el gobierno".