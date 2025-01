En el marco de los despidos que se llevaron a cabo en las oficinas de PAMI y los recortes en salud, este miércoles numerosos afiliados de la obra social cortaron la intersección de Avenida Independencia y Luro con el objetivo de obtener soluciones.

Según detallaron desde la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), el tema ya se encuentra en pleno diálogo con las autoridades de la Obra Social. Sin embargo, hasta el momento, los ocho empleados marplatenses que fueron despedidos, se encuentran a la espera de una restitución.

En ese sentido, afiliados presentes dialogaron con El Marplatense y expresaron: "Esto es un reclamo a las autoridades de PAMI y por elevación a la Presidencia de la Nación. La finalidad que perseguimos es no pagar el ajuste nosotros, que nos aumenten los sueldos, que no nos retiren los medicamentos, que no son gratuitos porque los pagamos con nuestros años de aporte. Nos vamos a manifestar hasta que nos den bola".

"No nos llamaron a dialogar en ningún momento y los resultados están a la vista. La falta de dialogo es una característica de este Gobierno. Nosotros no tenemos tiempo y si nos restan de atención, despidiendo a empleados de las oficinas, suman a nuestro desgaste. No disponemos de juventud ni de vitalidad como alguien de 40 años, ya pasando cierta edad es más complicado, llegan las enfermedades. Venir a reclamar todo por lo que pagamos en nuestros aportes, es una locura", dijeron.

"Esto es en contra de todas las políticas de crueldad e inhumanidad que implementa este Gobierno porque está dejando a trabajadores en la calle, sin sustento y a jubilados en un estado paupérrimo que no alcanza para vivir", agregaron.

Y sumaron que "el costo de los medicamentos de hace un año hasta acá, aumentó muchísimo por la inflación. Y si le sumamos la baja de cobertura de PAMI, hace imposible mantener los tratamientos de salud".