Conflicto en Medio Oriente: continúa la evacuación de argentinos de Emiratos Árabes
345 ciudadanos argentinos fueron evacuados de Emiratos Árabes Unidos en medio de la creciente escalada del conflicto en Medio Oriente, que provocó cancelaciones de vuelos, restricciones en el espacio aéreo y complicaciones para miles de viajeros en la región.
El operativo fue coordinado por la Cancillería argentina junto con la embajada y el consulado en ese país, en articulación con autoridades locales y compañías aéreas. La mayoría de los argentinos logró abandonar el territorio mediante vuelos comerciales operados por aerolíneas como Emirates y Ethiopian Airlines, que mantuvieron servicios especiales pese al contexto de tensión regional.
Las gestiones diplomáticas se iniciaron luego de que cientos de argentinos quedaran varados en el Golfo tras el agravamiento del conflicto militar en la región, que provocó la cancelación o reducción de vuelos en varios aeropuertos.
Según datos oficiales, 416 argentinos habían sido identificados en Emiratos Árabes Unidos como afectados por la crisis, entre turistas, residentes y personas en tránsito. Con la evacuación de 345 argentinos, la gran mayoría ya logró abandonar el país, mientras que continúan las gestiones para asistir al resto.
El operativo se llevó adelante en un contexto de alta complejidad logística, debido a la intermitente apertura del espacio aéreo y a la fuerte demanda de pasajes para salir de la región.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que el objetivo es facilitar el regreso de los ciudadanos “de la manera más rápida y segura posible”, por lo que continúan las gestiones con aerolíneas y autoridades locales para garantizar nuevas salidas.
