La flota fresquera atraviesa una situación “muy complicada”, según reconoció el secretario general del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) en Mar del Plata, Daniel Flores, con relación a múltiples factores que tensionan al sector, pero especialmente al impacto que podría tener la reasignación de cupos en el marco del Consejo Federal Pesquero.

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En diálogo con El Marplatense, el gremialista explicó que “estamos trabajando el tema de los cupos, esos cupos de fresqueros que obviamente se están tratando en el Consejo Federal Pesquero para dárselo a los congeladores, el cupo que no se utiliza por 15 años, y eso condiciona mucho la temporada de los barcos marplatenses en nación”.

Flores también señaló que a este contexto se suma un nuevo conflicto salarial dentro de la actividad. Indicó que “uno de los gremios portuarios recibió un ajuste del 26%”, y remarcó que ese incremento genera un efecto inmediato sobre las demandas del resto de los trabajadores. En esa línea, afirmó: “Si se lo pueden dar a estos gremios, nosotros también queremos para todos los barcos fresqueros ese ajuste”.

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El dirigente sindical justificó el reclamo al subrayar el rol de la flota en la cadena productiva: “Somos los que justamente entregamos la materia prima para que se trabaje”. Además, advirtió que esta situación modifica las condiciones económicas con las que venían operando al asegurar que “hay un ajuste que se ha implementado y que queremos trasladarlo también a nosotros”.

Por último, Flores reconoció la falta de avances en la negociación con el sector empresario y dejó abierta la posibilidad de medidas. “Si para mañana no hay definiciones, vamos a avanzar con las medidas habíamos hablado”, aseguró.

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