En las últimas horas se dio a conocer un nuevo conflicto entre los afiliados y la obra social IOMA, ante el cual las clínicas afirmaron el cese de atención. Según lo informado, la situación se originó por “la falta de pago desde noviembre inclusive”.

En detalle, según lo informado, el servicio estaría "suspendido en el HPC y el Sanatorio Avenida. Asimismo, los prestadores de servicios ambulatorios, como el del Instituto Radiológico, los centros de estudios digestivos y los centros de imágenes y prestaciones de especialidades, se encontrarán en la misma situación”

Adriana Santi, referente del grupo de autoconvocados dialogó con El Marplatense y dijo: "Hasta el momento, no hubo avances en el tema. Las únicas comunicaciones que uno tiene para informarse sobre lo que pasa, es a través de los medios de comunicación. Homero Giles el presidente de la Obra Social, es un mentiroso serial y quiere convencer a los que no tienen IOMA de que todo es perfecto".

"Supuestamente él le hizo una propuesta a las tres clínicas de $100 millones para que trabajen con ellos, pero si se hacen cuentas, con eso no saldan la deuda que tienen, ya que sabemos por el Síndico de la Pueyrredon, que a ellos le deben $140 millones. Y más allá de eso, no renuevan los convenios y quedan obsoletos. Cubren cirugías tradicionales pero las complejas no y eso es lo que quieren, para evitar días de internación y que el paciente obtenga infecciones hospitalarias".

Y continuó: "Hay muchas cosas detrás en este conflicto. Giles también afirmó que pusieron un 0800 en Mar del Plata para atención domiciliaria pero no es así, sino que es telemedicina, en la que uno se comunica con un médico que atiende desde cualquier ciudad y si amerita, te envía la ambulancia. No es que hacen la visita como lo expresan".

Con respecto a los reintegros, "no los están realizando", afirmó Santi. "Ellos dicen que para la ciudad pusieron un sistema en el que lo hacen en 48 horas. De esto puedo dar fe en lo particular. Todo lo que proponen, lo investigamos y es ahí cuando sabemos si es verídico o no".

"También detallaron sobre los policonsultorios que están abriendo en la Avenida Independencia pero ni él lo conoce y lo admite en las entrevistas que da. No son más que un kiosco de atención sanitaria porque son de pronta atención y en la ciudad ya hay más de 15. Esto es un negociado que tiene la Obra Social junto con la CEAP, la gerenciadora", indicó.

"Pero frente a todo esto y pasado tanto tiempo, no se ve ningún tipo de arreglo y la situación está cada vez peor. Tienen que cambiar las autoridades de Mar del Plata porque la Directora Regional no sabe ni lo que hace", concluyó la referente.