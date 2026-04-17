Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional realizarán una medida de fuerza que implicará la interrupción total de la difusión de datos oficiales del clima en todo el país. La decisión surge en medio de un conflicto laboral tras el anuncio de recortes y despidos dentro del organismo.

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La protesta está prevista para el 24 de abril, cuando durante varias horas, entre la madrugada y el mediodía, no se emitirán pronósticos ni alertas meteorológicas a través de los canales habituales, incluyendo plataformas digitales y redes sociales.

El reclamo es impulsado por gremios estatales como la Asociación Trabajadores del Estado, que denuncian una reducción significativa de personal y recursos. Según sostienen, estas medidas no solo afectan las condiciones laborales, sino que también podrían impactar en la calidad y confiabilidad del servicio meteorológico.

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Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la posible afectación a la seguridad aérea. Desde el sector advierten que la disminución de personal técnico y el eventual cierre de estaciones meteorológicas podrían limitar la disponibilidad de datos clave para la navegación y la prevención de riesgos.

En paralelo, el Gobierno nacional impulsa una reestructuración del organismo que incluye la desvinculación de alrededor de 140 trabajadores y la implementación de sistemas más automatizados. La intención oficial es modernizar el funcionamiento y reducir costos operativos, aunque esta transformación es fuertemente cuestionada por los empleados.

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Desde los sindicatos aseguran que el “apagón” busca visibilizar la importancia del trabajo que realiza el organismo, cuya información impacta no solo en la aviación, sino también en actividades como la producción agropecuaria, la navegación y la vida cotidiana en general.

El conflicto sigue abierto y no se descartan nuevas medidas en caso de que no haya respuestas a los reclamos.

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