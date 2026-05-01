El conflicto en el puerto de Mar del Plata entra en una etapa decisiva y suma nuevas alternativas ante la falta de acuerdo. Desde el gremio de conductores navales plantearon la posibilidad de implementar un sistema de rotación de tripulaciones para que trabajadores que actualmente están en tierra puedan acceder a embarques.

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La propuesta fue confirmada por Daniel Flores, secretario de la seccional local de SICONARA, tras la última reunión con empresarios del sector. Según explicó, la medida apunta a distribuir el trabajo disponible en un contexto de fuerte tensión y caída de la actividad.

“Si no hay definiciones a más tardar el lunes, vamos a empezar no solo a rotar las tripulaciones para que pueda trabajar la gente que está en tierra, sino también a avanzar con una auditoría de costos”, advirtió el dirigente.

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Flores remarcó que la situación “está al límite” y vinculó el agravamiento del conflicto con el reciente aumento del combustible, que impacta directamente en la operatoria pesquera. En ese marco, la rotación aparece como una alternativa inmediata para sostener el empleo mientras continúan las negociaciones.

El planteo surge tras un encuentro en el que participaron referentes sindicales y armadores, y marca un posible cambio en la dinámica de trabajo del sector si no se logra destrabar el conflicto en los próximos días.

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