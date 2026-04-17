La situación en la Unidad Turística de Chapadmalal se volvió crítica luego de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado intimara a más de 30 familias a desalojar las viviendas que ocupan dentro del complejo en un plazo de diez días. Se trata de trabajadores que desde hace décadas residen en el predio como parte de sus condiciones laborales, encargándose del mantenimiento y cuidado de los históricos hoteles.

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La medida se enmarca en el proyecto del gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, de concesionar el complejo por 30 años. El vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado la iniciativa con el objetivo de atraer inversiones privadas y reducir el gasto estatal. En la misma línea, el ministro Federico Sturzenegger sostuvo que el Estado no debe administrar servicios hoteleros, sino limitarse a funciones básicas.

Desde el sector de trabajadores, la delegada de ATE Florencia Marco Ruiz calificó la situación como “desesperante” y rechazó que se los considere intrusos. Aseguró que las viviendas fueron otorgadas formalmente como parte del trabajo y advirtió sobre el impacto social de la medida, en un contexto de bajos salarios. Además, vinculó las intimaciones con el avance del proceso de concesión y denunció la falta de respuestas por parte de las autoridades, lo que profundiza la incertidumbre sobre el futuro del complejo y sus trabajadores.

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