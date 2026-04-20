La situación en la Unidad Turística de Chapadmalal sumó en los últimos días un nuevo capítulo de tensión. Más de 30 familias de trabajadores fueron intimadas a desalojar las viviendas que ocupan dentro del complejo en un plazo de 10 días, en medio del plan del Gobierno nacional para concesionar el predio por 30 años.

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Según denunciaron desde el sector, se trata de empleados de turismo, entre personal de planta permanente y contratados, que residen allí desde hace décadas. Las viviendas, aseguran, les fueron otorgadas formalmente como parte de sus funciones y de sus condiciones laborales.

En diálogo con El Marplatense, la delegada de ATE Florencia Marco Ruiz explicó que las notificaciones llegaron la semana pasada. “Más de 30 familias recibimos actas de desalojo con un plazo de 10 días”, afirmó.

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Marco Ruiz sostuvo que esas viviendas fueron entregadas hace más de 20 años mediante actas firmadas por autoridades del área. Según detalló, en esos documentos se dejaba constancia de que eran asignadas a agentes del Estado para cumplir servicios dentro de la Unidad Turística.

La representante gremial también remarcó el impacto económico de la medida. “El que menos cobra percibe 500 mil pesos”, señaló, y planteó que el acceso a esas casas siempre estuvo atado a los bajos salarios del sector. En ese sentido, advirtió que la pérdida de las viviendas agravaría aún más la situación social de las familias afectadas.

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El conflicto se produce mientras el Gobierno nacional avanza con la idea de concesionar la Unidad Turística de Chapadmalal. Desde el sector de trabajadores vinculan las intimaciones con ese proceso y cuestionan la falta de respuestas oficiales frente a un escenario que, aseguran, profundiza la incertidumbre sobre el futuro del complejo.

Frente a esta situación, los trabajadores resolvieron organizarse y avanzar por la vía legal. “Nos unimos como compañeros, vamos a impugnar esa acta y ahora estamos esperando que los abogados hagan su trabajo”, indicó Marco Ruiz.