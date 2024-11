El Sindicato de Empleados Obreros Panaderos de Mar del Plata y Zona Atlántica (SOEPMPZA) anunció que permanece en estado de alerta y movilización con las panaderías y confiterías locales “Chajamar”, ante el incumplimiento de numerosas situaciones hacia los empleados de la firma.

Según informaron, esta situación ocurre tanto en la panadería central ubicada en Av. Tejedor 2202, como también en el resto de las sucursales de la firma: Chapeaurouge, Estrada y la Costa, Libertad, Independencia, Belgrano y Santiago del Estero y Feria Comunitaria de San Luis.

Sobre esto, Matías Coronel, secretario general del Sindicato de Panaderos dialogó con El Marplatense y detalló cuáles son los reclamos: "Nosotros venimos acompañando esto desde la secretaría gremial y en conjunto con los trabajadores desde diciembre, reclamándole a la empresa. Luego de audiencias en el Ministerio de Trabajo tanto de la Provincia como de la Nación, la firma hizo oídos sordos a lo pedido y es por eso que salimos a hacer esta denuncia pública. Es por eso que nos encontramos en estado de alerta y movilización", indicó.

Puede interesarte

"Las problemáticas que hay con la empresa Chajamar son varias. En el sector de producción Lo que corresponde a las vendedoras y cajeras, están precarizadas, registradas media jornada, con problemas de pagos de feriados, retraso en los aguinaldos. Son muchas las cuestiones", mencionó.

Y a modo de conclusión afirmó: "Las vías administrativas y protocolares se agotaron en la última audiencia que tuvimos la semana pasada en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que al no obtener respuesta por parte de la empresa, nosotros resolvimos ponernos en estado de alerta y movilización pública. Esto lo hacemos para que de alguna forma la firma entienda que hay un conflicto que nosotros estamos dispuestos a resolver pero ellos no demostraron lo mismo. Nos parece una falta muy grave que como organización no podemos dejar pasar. Así que vamos a hacer uso de nuestro derecho y reclamar para destrabar la situación", aclaró.