El conflicto entre los trabajadores de Caromar y la empresa sumó este martes un nuevo capítulo tras la audiencia realizada en la sede marplatense del Ministerio de Trabajo bonaerense. La instancia, convocada en medio de fuertes tensiones y tras la ruptura previa del diálogo por parte de la firma, permitió alcanzar un primer avance que trae alivio a las familias afectadas.

Durante el encuentro, del que participaron empleados junto al Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) y los representantes legales de la empresa, se confirmó que los trabajadores percibirán este mes sus salarios y el medio aguinaldo, un reclamo que venía generando profunda preocupación tras el cierre de la sucursal local.

Además, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y fijaron una nueva audiencia para el próximo 16 de diciembre. En esa reunión, la empresa deberá presentar una propuesta concreta sobre las indemnizaciones correspondientes a los empleados despedidos.

Desde el SECZA remarcaron que continuarán acompañando el reclamo y defendiendo los derechos laborales de todos los trabajadores afectados, al tiempo que exigieron que la compañía dé respuestas claras y definitivas en la próxima instancia de diálogo.

