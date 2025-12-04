Conflicto en Caromar: garantizan el pago de salarios y fijan una nueva audiencia para el 16 de diciembre
La empresa deberá presentar una propuesta para el pago de indemnizaciones de los trabajadores despedidos.
El conflicto entre los trabajadores de Caromar y la empresa sumó este martes un nuevo capítulo tras la audiencia realizada en la sede marplatense del Ministerio de Trabajo bonaerense. La instancia, convocada en medio de fuertes tensiones y tras la ruptura previa del diálogo por parte de la firma, permitió alcanzar un primer avance que trae alivio a las familias afectadas.
Durante el encuentro, del que participaron empleados junto al Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) y los representantes legales de la empresa, se confirmó que los trabajadores percibirán este mes sus salarios y el medio aguinaldo, un reclamo que venía generando profunda preocupación tras el cierre de la sucursal local.
Además, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y fijaron una nueva audiencia para el próximo 16 de diciembre. En esa reunión, la empresa deberá presentar una propuesta concreta sobre las indemnizaciones correspondientes a los empleados despedidos.
Desde el SECZA remarcaron que continuarán acompañando el reclamo y defendiendo los derechos laborales de todos los trabajadores afectados, al tiempo que exigieron que la compañía dé respuestas claras y definitivas en la próxima instancia de diálogo.
