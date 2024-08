El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, volvió a plantear la necesidad de nuevas regulaciones en el sector de la pesca con una apertura a los capitales extranjeros y el pago de una tarifa para llevar a cabo la actividad.

Al respecto, Pablo Trueba, secretario general de SIMAPE, declaró en diálogo con El Marplatense: “Sabemos que Sturzenegger tiene total desconocimiento del tema, no se olviden que la primera Ley de Bases hablaba de que quería llamar a licitación internacional para todas las licencias de pesca y los permisos, eso llevaba un riesgo de perder todos los puestos de trabajo argentinos”.

“Incluso permitía esa ley que cualquier extranjero que pudiera comprar permisos para explotar acá en Argentina, podía traer sus propios barcos, tripulaciones, descargar en puertos extranjeros, con un total desconocimiento del tema”, continuó.

Por lo que, "a mi no me extraña para nada lo que sostiene, perdió dos veces la Ley de Bases. No nos olvidemos que fracasó en el primer intento y en el segundo, ya donde el capítulo de pesca no estaba. Como Ministro debe querer insistir con esas ideas locas", remarcó.

Asimismo, comentó que "mi abuelo decía que para aprobar, hay que pagar. Si eso llegara a ser así, después veremos los miles de puestos de trabajo que se pierden y la gente que queda en la calle. Porque si dice que pagan poco, que haga los números que correspondan y que cobre lo que debe, pero no por eso va a rifar el Mar Argentino, las licencias, los buques, tripulaciones y todo lo que con el sacrificio de muchos años empresarios argentinos han creado".

“Todos están en el muelle al lado de sus barcos, son los dueños, pagan salarios, tienen gente bajo relación de dependencia, a competir con esos fondos buitres, como se dice, a comprar licencias. No me extraña lo que dice ni piensa, lo que me preocupa es que lo quiera poner en práctica”, agregó.

Respecto a si hubo cierto acuerdo en algún momento con el gobierno, dijo que “cuando sacaron el capítulo de la Ley, yo dije ojo que si no es por acá, va a ser por otro lado, pero van a volver por la pesca. No nos olvidemos que el presidente Milei, después de una reunión que tuvo con el Papa, uno de los temas a lo que se refirió fue la pesca. Sturzenegger desde Harvard hizo un comentario diciendo que él quería empobrecer el sector de la pesca para que realmente pagaran lo que el cree que deben pagar”.

“No solo la actividad pesquera es carísima de por sí, las herramientas son caras, hacer un barco o mantener un buque son miles y a veces hasta millones de dólares. Salir a la aventura de la pesca es de alto riesgo, no sabemos si volvemos. No nos olvidemos también que a veces no se pesca, por ejemplo la temporada de calamar que arranca en enero y termina en septiembre, este año llegó a junio”, argumentó.

Por consiguiente, “vos podés decir que otro sector paga más, pero los riesgos son menos. Acá hay que evaluar todos y acá están trabajando desde el lado de la soberbia, el desconocimiento. No nos olvidemos lo que se opinaba al principio, donde decían que todos los que pescan acá son extranjeros. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que para pescar en aguas locales, tenés que tener un barco con bandera nacional. Así los capitanes sean extranjeros, el barco debe tener bandera y tripulación nacional”, aseguró.

Por lo que Sturzenegger, “no tiene vergüenza, no conoce, Argentina tiene el octavo sistema de producción que deja divisas en el país. Además, cuando dicen los millones deja la soja, pero vas a un campo y cuánta gente tenés trabajando, cuatro o cinco peones mirando y la hierba va creciendo sola. Pero acá en la pesca, la cantidad de mano de obra que ocupas, no solamente para salir a pescar que ese es el primer eslabón, sino cuando llega a puerto, la descarga, los estibadores, camioneros y el procesamiento en tierra. Porque no es cuántas divisas entran al país, sino cuánta plata genera en puestos de trabajo, eso también hay que medirlo”.

“No te olvides que el sector pesquero es uno de los más castigados por impuestos a las ganancias, y no es porque tengamos salarios muy altos, sino porque es una actividad de producción y alto riesgo. Y nos cobran ganancias encima, no solamente le quieren recaudar al sector empresarial, también lo hacen con el trabajador. Yo me siento mañana a discutir una paritaria, cuando logro un cierto porcentaje de aumento, se me va por impuestos. Hay que medir todo a la hora de hablar, no llevarse por numeritos a lo loco”, concluyó.