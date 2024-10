En el marco de los reclamos por parte del sector dedicado a la discapacidad, en las últimas horas prestadores de salud se manifestaron en las puertas de la Superintendencia de Salud para reclamar ajustes salariales.

En el lugar, los profesionales indicaron que el último incremento, el cual fue de $1000 lo recibieron en mayo y que ante esta situación, muchos decidieron abandonar el labor. Asimismo agregaron que no poseen quien los represente y que es por eso que a la hora de tomar medidas con respecto a sus trabajos, no poseen “ni voz ni voto”.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con Jesica Machado, Licenciada en Psicopedagogía, quien afirmó: "Este es un reclamo histórico. Hace más de 10 años que trabajamos para brindar servicios a las personas con discapacidad y desde el 2022 estamos reclamando en forma activa. Esta manifestación acompaña a la que se hizo el lunes pasado en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y tiene que ver con muchas cuestiones relacionadas a discapacidad principalmente con los recortes que sufre el sector".

"Nosotros somos todos profesionales que brindamos servicios a este sector y estamos reclamando numerosas cosas pero entre ellas, la más importante es la falta de incrementos. Desde mayo pasado hasta ahora tan solo recibimos $1000 de aumento. Nuestra hora profesional vale menos que un esmaltado de uñas, que un masaje, que un baño de mascotas. Estudiamos 4, 6, 7 y hasta 10 años para brindar servicios y encima de todo esto, cobramos con retraso. Tenemos que esperar entre 60 y 90 días como mínimo para poder tener nuestros honorarios profesionales", dijo.

y sentenció: "Sufrimos burocracia de parte de las obras sociales quienes nos maltratan y por parte de los organismos que toman decisiones sobre nuestros honorarios profesionales".

Puede interesarte

"Quien nos debe dar respuesta es la Super Intendencia de Servicios de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad. Nosotros como prestadores independientes no tenemos ni voz ni voto en las mesas que toman decisiones sobre quienes toman decisiones. Hay cinco personas puestas por los gobiernos de turnos, quienes eligen sobre nuestros labores pese a no conocer nuestro trabajo", adhirió la profesional.

"Quienes dicen representar a los prestadores, no tiene voto a la hora de tomar decisiones, es decir que simplemente pueden emitir opiniones pero pertenecen a centros categorizados que tienen otro funcionamiento y otras políticas salariales. Es decir, no estamos representados".

Este año se dieron de baja muchísimos prestadores profesionales que estaban muy calificados porque ya no pueden seguir subsistiendo y porque además de ser trabajadores vocacionales, necesitamos cobrar. Lo mismo sucede con los transportes de discapacidad. Hay muchos chicos que se quedaron sin la posibilidad de movilizarse y no hay que olvidarse que detrás de todo esto, estas personas requieren de los tratamientos para mejorar su calidad de vida pero si no los tienen, pueden hasta morir. No somos valorados por quienes tienen que darnos respuesta", concluyó Machado.