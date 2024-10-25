Luego de que se hiciera conocer el pedido hacia el Municipio por parte del sector de cartoneros, carreros y recicladores en donde indicaron necesitar mejores condiciones laborales y un pago por el kilo de material reciclado, la situación finalmente alcanzó una etapa judicial.

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En ese sentido, durante la mañana de este viernes, los trabajadores se hicieron presentes en las puertas del Ministerio Público Fiscal luego de que ascendiera el reclamo hacia el Emsur.

Sobre esto Cristian Blasina, de la Federación Argentina de Cartoneros Carreros y Recicladores dialogó con El Marplatense y dijo: "Nosotros queremos dejar en claro que esto no es un conflicto penal, no hay ningún tipo de delito sino que es uno laboral y social que el Municipio lo quiere dirimir en una cuestión penal que no existe. Quieren criminalizar la protesta pero esto no es así, hay un habeas corpus donde se explica que la medida de fuerza es pacífica. Nosotros nos dirigimos al Emsur porque es quien lleva adelante la gestión integral de residuos sólidos urbanos y quien cobra una partida para generar políticas para el sector y de inserción laboral para los cartoneros y recicladores del partido de General Pueyrredon".

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"Ellos quieren criminalizar el labor de los cartoneros porque no encuentran repuesta en el servicio que ellos tiene que dar. Hay que dejar en claro que para nosotros es una pérdida de tiempo usar las herramientas como la Fiscalía. Eso que lo utilicen para los narcotraficantes que están en los barrios, para los problemas de inseguridad. En nuestro caso no es eso, sino que hay un incumplimiento de la Ordenanza por parte de Santiago Bonifatti", sentenció.

"Esperamos llegar a un acuerdo para que los compañeros puedan recibir lo que merecen dignamente que es trabajar en buenas condiciones", sentenció Andrea, integrante del sector.

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"El Municipio históricamente paga solo por el entierro de basura, entonces el predio cada dos o tres años colapsa. Quién hace que no colapse tan rápido, el laburo de miles de cartoneros, siendo aproximadamente 4 mil recicladores que le ahorran al Ejecutivo local millones de pesos".

"Lo que ellos nos dicen es que ese ahorro, cuando colapsa el predio, se lo vuelven a dar a la empresa privada para que arme otra senda y así continuar enterrando. Nosotros queremos que por primera vez en la historia, empiece a haber una política de fortalecimiento para nuestro sector, a partir del pago por kilo recuperado, que eso no es más que reconocer el labor y permitir que las familias lleguen a un salario mínimo, vital y móvil a fin de mes".