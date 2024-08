Trabajadores de la empresa de ambulancias Servisa Mar del Plata puso en práctica una medida de fuerza de retención de tareas por el despido de uno de sus empleados y las irregularidades que presentan en las condiciones de trabajo.

Al respecto, Analia Moreda, secretaria general ATSA, explicó en diálogo con El Marplatense que “luego de dos audiencias, se llegó a dictar una conciliación obligatoria”.

“Así que ahora tenemos mucho trabajo por delante de ver, evaluar la situación que alega la empresa que han quedado a la baja con unos cuantos convenios, lo que les hace tener menos trabajo”, continuó.

Puede interesarte

Sobre el inicio del conflicto, contó que “esto comenzó cuando despidieron a un compañero, obviamente la empresa lo hizo con todas las irregularidades que pueden existir, por eso la intervención del gremio. No fue un despido cualquiera”.

“Los compañeros se han puesto de pie a decir basta de tantos abusos, ahí empezamos a sondear y ver la cantidad de irregularidades como tener que pagar el combustible a medias con la empresa”, manifestó.

De modo que “en esta conciliación esperamos poder reordenar estas situaciones y ver cómo quedan los compañeros trabajando, que es lo más importante”, afirmó.

Puede interesarte

En cuanto a la situación en la empresa, “hoy en día el servicio de ambulancias, por lo general se dividen en traslados y atención médica o emergencias. Son malas administraciones porque observamos que el empresario no se priva de sus necesidades, sigue trasladándose y haciendo gastos que no podría afrontar un trabajador”, resaltó.

“Es lamentable, en otras empresas no está pasando, esta lo que aduce es que se le han caído convenios. Nosotros no sabemos si es por un mal arreglo, no lo quieren al prestador. De parte de los compañeros, vemos que trabajan a destajo todos los días, están 15 o 20 horas”, destalló.

Por lo que “hoy estamos hablando de los trabajadores de traslados, pero la irregularidad es en toda la empresa. Son unos 30 compañeros afectados con sueldos mal liquidados, no respetan la antigüedad, es un enredo que esperamos que en este tiempo podamos encontrarle el orden”, remarcó.

Por otro lado, se refirió a la situación del sanatorio Belgrano: “Es realmente un lugar que siempre ha dado la nota. Es muy lamentable porque vemos que en la ciudad todo el mundo trabaja a destajo, creo que la prestación de IOMA ha hecho que haya un pequeño desequilibrio en algunas empresas, pero también ha sumado por otros lados”.

“Aumentos de las prestaciones que se cobran, cada empresa le va buscando la vuelta a su economía para poder continuar. El caso del sanatorio, nos mantenemos hace un tiempo en estado de asamblea permanente porque sabemos que sin esta presión, los trabajadores se ven afectados”, concluyó.