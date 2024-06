Luego de la manifestación en las puertas del Municipio en reclamo de alimentos para comedores barriales, organizaciones sociales se movilizaron hacia las oficinas de Desarrollo Social en donde dialogaron con Vilma Baragiola, secretaria de Desarrollo Social.

"Estamos en el marco de una jornada de protesta a nivel nacional, reclamando la inasistencia de alimentos para los comedores y merenderos. Sabemos que desde que asumió este gobierno, no tenemos ningún tipo de respuesta, más que sabiendo que tienen nuestra mercadería encerrada en unos galpones pudriéndose y venciéndose. Tampoco tenemos respuesta sobre cómo va a ser repartida", afirmó Julia Vazquez referente del MTR.

"Estuvimos hablando con Baragiola y nos dijo que no hay nada para los comedores. No hay lo que necesitamos para seguir manteniéndonos en los barrios. Si nos confirmó que el aumento de comedores existe. Así que están en crecimiento, no son fantasmas. La necesidad también crece y tenemos que mostrarle a la gente que esto funciona. Le dijimos que puede ir a visitarlos para que vea las grandes necesidades que hay. Necesitamos posturas para saciar el hambre de estos comedores", siguió.

Y desde el Polo Obrero, Liliana expresó: "Que se hagan responsables no solo Vilma sino también el Intendente, que quien está al frente de la Municipalidad, para generar algo que beneficie al ciudadano".

"Así que ahora esperamos una supuesta licitación que se va a hacer el 14 de junio, pero lo que se nos otorga es poco con respecto a lo que necesita realmente un comedor para sostenerse. No podemos darle verduras y sopa a la gente que muchas veces come un solo plato de comida en el día. Familias, chicos, jubilados, todos", sumó.

"Esto lo tomamos de mala forma porque nos atacan de que tenemos comedores fantasmas, de que le choreamos la comida a la gente pero salió a la luz de que esos no somos nosotros, sino el gobierno nacional que guarda alimentos en un galpón. Las necesidades son cada vez más grandes", concluyó desde el Polo Obrero.