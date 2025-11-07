Las autoridades sanitarias informaron la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago hallado durante octubre en la zona de calle Mariani al 6800. Ante esta situación, recomendaron a la comunidad reforzar las medidas de prevención y mantener actualizada la vacunación de perros y gatos.

Desde el Distrito 4 del Colegio de Veterinarios recordaron que la vacunación anual contra la rabia es obligatoria y fundamental para prevenir su transmisión, tanto en animales domésticos como en humanos. Además, sugieren revisar el calendario de vacunación y consultar con un veterinario sobre la situación inmunológica de cada mascota.

¿Qué hacer si encuentra un murciélago?

No lo toque: Nunca manipule directamente al animal. Si se encuentra en el suelo, enfermo o herido, puede ser una señal de alerta.

Si es posible, cúbralo con un recipiente (como una caja o cubo) para aislarlo sin tocarlo. Si está dentro de una habitación, cierre la puerta. Notifique a las autoridades: Comuníquese con el Centro de Zoonosis o con la autoridad sanitaria local para que personal capacitado retire al animal y lo envíe a análisis.

Las autoridades remarcaron que la detección temprana y la vacunación son las principales herramientas para evitar la propagación del virus rábico en la ciudad.

