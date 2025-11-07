Confirmaron un caso de murciélago con rabia en Mar del Plata
Las autoridades sanitarias informaron la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago hallado durante octubre en la zona de calle Mariani al 6800. Ante esta situación, recomendaron a la comunidad reforzar las medidas de prevención y mantener actualizada la vacunación de perros y gatos.
Desde el Distrito 4 del Colegio de Veterinarios recordaron que la vacunación anual contra la rabia es obligatoria y fundamental para prevenir su transmisión, tanto en animales domésticos como en humanos. Además, sugieren revisar el calendario de vacunación y consultar con un veterinario sobre la situación inmunológica de cada mascota.
¿Qué hacer si encuentra un murciélago?
- No lo toque: Nunca manipule directamente al animal. Si se encuentra en el suelo, enfermo o herido, puede ser una señal de alerta.
- Aíslelo: Si es posible, cúbralo con un recipiente (como una caja o cubo) para aislarlo sin tocarlo. Si está dentro de una habitación, cierre la puerta.
- Notifique a las autoridades: Comuníquese con el Centro de Zoonosis o con la autoridad sanitaria local para que personal capacitado retire al animal y lo envíe a análisis.
- Vacune a sus mascotas: Mantenga al día la vacunación antirrábica de perros y gatos y acuda al veterinario si su mascota tuvo contacto con un murciélago.
Las autoridades remarcaron que la detección temprana y la vacunación son las principales herramientas para evitar la propagación del virus rábico en la ciudad.
