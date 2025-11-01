Las autoridades sanitarias de Río Negro confirmaron hoy un caso positivo de hantavirus en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Se trata de un albañil de 43 años que ingresó al Hospital Zonal con un cuadro febril, y tras los estudios correspondientes, se diagnosticó la enfermedad. El paciente había estado realizando tareas en la zona oeste de la ciudad cuando comenzó a sentirse mal. Actualmente permanece internado en observación.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre fue derivado al nosocomio tras manifestar síntomas compatibles con el virus. “Ingresó con fiebre y malestar general, y los análisis confirmaron la presencia de hantavirus”, indicaron desde el área de salud provincial.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida principalmente por el ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, orina y heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas en ambientes cerrados o al entrar en contacto directo con estos roedores.

En la región patagónica, considerada zona endémica, existe una variante del virus que puede transmitirse de persona a persona, aunque esta forma de contagio es poco frecuente.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ante la aparición de estos signos, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica adecuada.

Fuente: con información de Noticias Argentinas