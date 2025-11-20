A un mes y medio de su desaparición, las autoridades de Entre Ríos confirmaron que el cráneo y el brazo hallados el 30 de octubre en un paraje de la Ruta 15, a la altura de Rosario del Tala, pertenecen a Martín Sebastián Palacio, el remisero que había trasladado a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

La identificación fue posible gracias a estudios dentales y de ADN realizados por el cuerpo forense, tras semanas de análisis. Palacio había sido visto por última vez el 7 de octubre, cuando aceptó un viaje desde la terminal de ómnibus de Concordia hacia Santa Fe. Según la investigación, Laurta lo habría asesinado esa misma noche y ocultado parte del cuerpo en inmediaciones de Estación Yeruá, a 11 kilómetros del último registro del celular de la víctima.

El auto del remisero fue hallado incendiado días después en Córdoba. El 13 de octubre, equipos de búsqueda localizaron un cuerpo desmembrado en esa provincia, sin cabeza ni brazos, que fue trasladado a Concordia para su identificación. El hallazgo posterior de restos en Rosario del Tala completó el cuadro forense.

Las cámaras de seguridad confirmaron que Laurta abordó el vehículo de Palacio en Concordia. El itinerario del Toyota Corolla incluyó desvíos por rutas secundarias y caminos rurales hasta perderse su rastro en dirección a Córdoba. La víctima había informado a su hermana que el pasajero le ofreció 1,5 millones de pesos por el traslado, lo que motivó su preocupación y posterior denuncia.

Fuentes del caso indicaron que Laurta y Palacio ya se conocían, y que el acusado había contratado sus servicios en otras oportunidades. Tras los femicidios y la desaparición del hijo de una de las víctimas, Laurta fue detenido en un hotel de Gualeguaychú junto al niño. En la habitación se hallaron pertenencias del remisero, lo que reforzó la hipótesis de su asesinato.

Fuente: con información de Infobae