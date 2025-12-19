La gripe H3N2 ya tiene presencia confirmada en la Argentina. En las últimas horas se detectaron los primeros casos del subclado K de la influenza A (H3N2), una variante que viene registrando una rápida expansión en distintos países de la región y que encendió las alertas sanitarias en América Latina.

La confirmación se dio luego de que el virus fuera identificado en tres pacientes: dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y un niño que estuvo internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó, en todos los casos la evolución clínica fue favorable y no se registraron complicaciones.

El subclado K comenzó a generar preocupación luego de su detección en países como México, Perú y Colombia, mientras que en Bolivia se activaron sistemas de vigilancia ante casos sospechosos. Su llegada al país se da en un contexto de seguimiento permanente de las infecciones respiratorias, especialmente de cara a los próximos meses.

Especialistas explicaron que esta variante despierta atención porque, al tratarse de un linaje relativamente nuevo, podría evadir parcialmente la inmunidad generada por infecciones previas o por la vacunación, lo que facilitaría una mayor circulación del virus y un aumento de las consultas médicas.

No obstante, las autoridades sanitarias aclararon que hasta el momento no hay evidencia de que el subclado K esté asociado a cuadros más graves que los observados en otras variantes de gripe A (H3N2) en temporadas anteriores. También destacaron que el sistema de vigilancia epidemiológica se encuentra activo y fortalecido en todo el país.

Entre los síntomas más frecuentes de la gripe H3N2 se encuentran la fiebre alta, el malestar general, los dolores musculares, la tos seca y la fatiga intensa. Los grupos de mayor riesgo siguen siendo los menores de cinco años y los adultos mayores. Ante la aparición de síntomas, se recomienda consultar al médico, evitar la automedicación y reforzar las medidas de prevención, como la vacunación y la higiene de manos.