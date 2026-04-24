El hombre encontrado muerto esta madrugada en el barrio Juramento fue identificado como Eber Ezequiel Puliti, de 39 años, según informó a El Marplatense la fiscal de la causa, Florencia Salas.

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El hombre fue asesinado en la intersección de Diagonal Gascón entre Sicilia y Génova, donde personal policial intervino tras un llamado al 911.

El hallazgo se produjo cerca de las 03:15, cuando efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Quinta encontraron el cuerpo sin vida sobre la vía pública, sin documentación. Minutos más tarde, una ambulancia del SAME confirmó el óbito.

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La investigación quedó en manos de la UFI N°1, a cargo de la fiscal Salas, quien indicó que el cuerpo presentaba al menos dos heridas de arma blanca. Con el avance de las pericias, se determinó que una de las puñaladas -ubicada en la zona intercostal superior derecha- fue la que provocó la muerte, mientras que la otra se encontraba en el glúteo derecho.

Ante la falta de documentación, la identificación de la víctima se realizó mediante la toma de huellas dactilares con el sistema Morpho ID. En el lugar también se secuestró un teléfono celular.

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Se convocó a personal de Policía Científica y de la DDI, mientras continúan las tareas investigativas en la zona para determinar las circunstancias del hecho e identificar al autor.