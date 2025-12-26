La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Jesús Guerrero por las lesiones gravísimas sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación en defensa de los jubilados, realizada el 12 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. La resolución también ratificó un embargo de 203 millones de pesos sobre los bienes del imputado.

Según fuentes judiciales Guerrero -integrante de la Gendarmería Nacional- está procesado por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por el abuso de su función y abuso de armas, este último en cinco hechos. El episodio ocurrió entre las 17:00 y las 17:25, cuando el efectivo efectuó varios disparos con una pistola lanza gases de manera horizontal y antirreglamentaria, apuntando hacia los manifestantes.

Uno de esos proyectiles impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba a unos 50 metros del cordón policial. El fotógrafo sufrió una fractura expuesta de cráneo y lesiones que pusieron en riesgo su vida. Peritajes médicos confirmaron que las heridas requirieron más de 30 días de curación y de incapacidad laboral.

Para los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, la autoría del disparo quedó acreditada a partir de videos captados por drones, registros de medios de comunicación, material aportado por organismos de derechos humanos e informes de la propia Gendarmería. Las imágenes permitieron identificar al efectivo y reconstruir la trayectoria del proyectil.

La Cámara rechazó los argumentos de la defensa, que había planteado que el disparo fue accidental y que el arma no era de precisión. En su fallo, los magistrados recordaron que los manuales del fabricante y los estándares internacionales prohíben disparar este tipo de armas de manera directa hacia personas por el riesgo de causar lesiones graves o mortales.

El tribunal de alzada también consideró que la reiteración de disparos en un lapso breve refuerza la hipótesis de una conducta deliberada y descartó que se tratara de un hecho aislado. Asimismo, avaló el monto del embargo en función de la gravedad del caso y de la complejidad de la investigación.

Fuente: con información de Noticias Argentinas