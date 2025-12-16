La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) confirmó la apertura de la segunda ventana de inscripción a las carreras de grado y pregrado, que se desarrollará entre el 9 y el 19 de febrero de 2026. Esta instancia representa una nueva oportunidad para quienes deseen iniciar su formación académica. La reapertura no incluye las carreras dependientes de las Facultades de Medicina ni de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), cuyos procesos de inscripción ya se encuentran cerrados.

Tras haber recibido 23.093 solicitudes en el primer llamado, la UNMDP vuelve a convocar a futuros estudiantes. Si bien Psicología, Medicina y Enfermería se mantienen entre las más elegidas, las Tecnicaturas continúan ganando relevancia dentro de las 72 carreras que ofrece la institución.

En cuanto a los requisitos, los aspirantes deberán presentar en formato digital el DNI argentino o equivalente, el título secundario legalizado o certificado de título en trámite, y el certificado de alumno regular en caso de estar finalizando el secundario. También será necesario contar con un correo electrónico activo para recibir notificaciones y completar el formulario de inscripción generado por el sistema SIU-Guaraní.

Para los estudiantes extranjeros, además de los documentos mencionados, se exige la certificación del idioma español emitida por un organismo competente (CELU o similar nivel B1). Asimismo, deberán presentar el DNI argentino vigente, el documento del país de origen acompañado por la residencia otorgada por Migraciones y, en caso de títulos secundarios emitidos en el exterior, su legalización y convalidación ante el Ministerio de Educación de la República Argentina. Este trámite debe completarse antes del inicio de la cursada de la primera materia o ciclo inicial.

Fuente: con información Portaluniversidad.org.ar

