Tras varios meses de negociaciones, se confirmó la venta del negocio de comercialización de combustibles de la marca Shell en Argentina. El comprador es el fondo suizo Mercuria Energy Group, que desembolsará aproximadamente 1.420 millones de dólares por los activos que hasta ahora estaban bajo la órbita de Raízen.

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La operación comprende la red de 894 estaciones de servicio Shell distribuidas en todo el país, que representan cerca del 18% del mercado argentino de expendio de combustibles. Además, incluye la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, instalaciones aeroportuarias en Ezeiza y Aeroparque, y terminales de almacenamiento y distribución ubicadas en Arroyo Seco y Santa Fe.

Raízen, propietaria de estos activos hasta la concreción de la venta, es una sociedad integrada en partes iguales por la petrolera anglo-holandesa Shell y el grupo brasileño Cosan. La compañía había asumido la operación del negocio de refinación y comercialización de combustibles en Argentina, mientras que Shell mantuvo de manera independiente sus actividades vinculadas a la producción de petróleo y gas, especialmente en Vaca Muerta.

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Mercuria mantiene presencia en el mercado energético argentino a través de su participación en Phoenix Global Resources, donde comparte inversiones con Integra Capital, grupo encabezado por el empresario José Luis Manzano. Según trascendió en ámbitos empresariales, Manzano habría tenido un rol relevante en las negociaciones que culminaron con la adquisición.

Fuentes del sector también señalaron que tanto Manzano como otros actores vinculados al negocio energético podrían integrar el esquema accionario que administrará los activos adquiridos, aunque los porcentajes definitivos aún no fueron informados oficialmente.

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La operación representa uno de los movimientos más importantes registrados en el mercado energético argentino en los últimos años y supone un cambio de control sobre una de las principales redes de comercialización de combustibles del país.

Fuente: Infobae.