Las complicaciones ante la falta de gas en el territorio, se hicieron notar. Principalmente en aquellos sectores que lo utilizan para trabajar diariamente como por ejemplo el de taxistas y remiseros, quienes manifestaron fuerte preocupación al respecto.

Sin embargo, durante este viernes la situación parecería normalizarse de poco, con el cese de las bajas temperaturas que la ciudad padeció hasta hace pocas horas. Eso disminuyó el consumo de gas en hogares e instituciones y habilitó a la venta normal de GNC en estaciones de servicio.

Guillermo Messina, dueño de una importante agencia de remises y de la estación de servicio de mayor demanda de GNC de la ciudad, ubicada en 20 de Septiembre y Juan B. Justo, dialogó con El Marplatense y confirmó la normalización del servicio.

"Hoy es el primer día después de varios que ya no viene la recesión. Así que, supuestamente se normalizó. De todas formas, tenemos la información de que este invierno va a ser complicado por la ola de frío, por lo que no nos podemos relajar. Es un día a día y Camuzzi es quien nos dice si estamos autorizados o no para vender. Si bien llegó un barco con gas, bajó el consumo domiciliario porque bajó la ola de frío", indicó.



"Buscamos priorizar a nuestros clientes porque habrá más recesión, siendo que en Buenos Aires lo cortaron hace dos días y si siguen las bajas temperaturas, se va a volver más complicado", sumó.

Y aclaró: "Todos los días tenemos que visualizar la página o nos comunican por un mail si estamos habilitados o no para vender gas. Lo chequeamos antes de las 6 todas las estaciones de servicio".

"Esto es algo que siempre sucede, cada año pasa, es que depende de los fríos que se presenten. En el mismo período del 2023 las bajas temperaturas llegaron más tarde, por lo tanto el corte se dio en otra época. Lo que sucedió es que nunca estuvo cortado tantos días como ahora. Lo normal no supera los dos días de corrido, pero ahora fueron más de 15 con el servicio interrumpido, por eso se notó más", destacó el referente local.

"Es por una cuestión estacional que hizo que sea más temprano y que pasáramos por estos cortes que nos hacen importar gas. Tenían que hacer el año pasado la obra de los compresores para el gasoducto con USD 40 millones, aunque decidieron bajarlo de un barco. Son cosas del Gobierno que uno no entiende", finalizó Messina.