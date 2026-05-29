La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del empresario Marcelo Eduardo Porcel, acusado de presuntos delitos sexuales contra diez adolescentes, y ordenó que utilice una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos.

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La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal, que además dispuso la entrega de dispositivos de alerta a las víctimas ante cualquier eventual acercamiento que viole las restricciones judiciales vigentes.

Si bien la querella, la fiscalía y la asesora de menores habían solicitado la detención del acusado, los jueces resolvieron mantenerlo en libertad, aunque bajo medidas cautelares más estrictas. Entre ellas, también se ratificó la prohibición de salir del país.

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La resolución confirmó el procesamiento dictado en abril por el juez Carlos Bruniard, quien consideró que existen elementos suficientes para investigarlo como presunto autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menores.

Los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini ordenaron la colocación inmediata de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización sobre el empresario. Además, intimaron a Porcel a someterse a la extracción de material genético para realizar un análisis de ADN.

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Durante una audiencia realizada esta semana, siete de las diez víctimas presentaron una carta ante la Cámara para respaldar el pedido de prisión preventiva. Sin embargo, el tribunal rechazó esa solicitud y optó por reforzar los controles sobre el imputado.

La investigación comenzó en 2024 tras una serie de denuncias realizadas por adolescentes y sus familias. Según consta en la causa, los denunciantes eran compañeros de colegio de los hijos del empresario y tenían alrededor de 13 años cuando ocurrieron los hechos investigados.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran testimonios en Cámara Gesell, peritajes y fotografías encontradas en el teléfono celular del acusado que, según la investigación, habrían sido tomadas de manera oculta mientras algunos menores estaban desnudos en el baño de su casa.

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Además, los denunciantes señalaron que Porcel presuntamente les suministraba alcohol, les entregaba dinero y promovía conductas de carácter sexual cuando aún eran menores de edad.

La causa continúa en etapa de investigación y actualmente reúne diez denunciantes.