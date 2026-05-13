La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la sentencia que obliga a la Municipalidad de General Pueyrredon a pagar $524.550.000 por la expropiación de un terreno ubicado frente a Playa Varese, donde actualmente funciona una plazoleta pública dedicada al pueblo italiano de Sorrento.

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El expediente se originó a partir de la ocupación de un lote de 182 metros cuadrados situado sobre Boulevard Marítimo, Lavalle y Brown, en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Aunque el inmueble tiene una forma triangular y limitaciones para construir, los peritos coincidieron en que se trata de una propiedad prácticamente única por estar rodeada completamente por calles y tener vista abierta al mar.

Uno de los puntos centrales del fallo fue el tiempo transcurrido desde la desposesión del terreno. La Justicia tomó como fecha de ocupación el 11 de diciembre de 1988 y remarcó que el Municipio utilizó el predio durante casi 37 años sin haber concretado el pago indemnizatorio correspondiente.

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Paseo Sorrento, ubicado en el Boulevard Marítimo, entre Brown y Lavalle, es donde suelen llevarse a cabo actos vinculados a la comunidad italiana en la ciudad.

La Municipalidad había apelado la sentencia de primera instancia argumentando que el valor fijado era excesivo y que debía calcularse tomando como referencia el precio histórico del terreno al momento de la ocupación. Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo y sostuvo que, debido al extenso paso del tiempo y a la imposibilidad de reconstruir el valor real de 1988, correspondía fijar la indemnización a valores actuales para garantizar una “justa reparación”.

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Los jueces respaldaron especialmente el informe elaborado por el martillero Colombo, quien estimó el valor del lote en USD 390.000. Según el análisis técnico, el predio posee potencial para desarrollar unidades premium orientadas a un segmento de alto poder adquisitivo, con departamentos pequeños, vista al mar y cocheras.

En el fallo también se descartó la tasación inicial presentada por la Municipalidad, que valuaba el terreno en apenas $16,2 millones. La Cámara consideró que ese cálculo estaba desactualizado y lejos del valor real de mercado.

Además del capital indemnizatorio, el Municipio deberá afrontar intereses calculados desde la fecha de la desposesión y las costas judiciales del proceso. El dinero será transferido a la sucesión de Guillermo Eduardo Newkirk, titular dominial del inmueble fallecido durante el trámite judicial.