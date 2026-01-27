El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó dos nuevos fallecimientos por hantavirus en el inicio de 2026. Según el Boletín Epidemiológico de la cartera que conduce Nicolás Kreplak, se registraron tres casos confirmados en lo que va del año, de los cuales dos terminaron con desenlace fatal.

Ads

Desde el organismo precisaron que las víctimas fueron una niña de 10 años, residente en el partido de General Belgrano, y una mujer de 35 años de la localidad de Arrecifes. En total, hasta el 17 de enero se notificaron 35 casos sospechosos, de los cuales tres fueron confirmados, 12 continúan en estudio y el resto fue descartado.

De acuerdo a los datos oficiales, entre enero de 2025 y enero de 2026 se notificaron 468 casos sospechosos, con 38 confirmaciones, lo que representa un incremento en la cantidad anual de contagios en comparación con los últimos cinco años.

Ads

El hantavirus es una enfermedad viral grave, que se transmite principalmente por roedores silvestres, como el ratón colilargo. En territorio bonaerense, el riesgo es mayor en zonas rurales y periurbanas, especialmente durante la primavera y el verano. Actualmente, la provincia de Buenos Aires concentra cerca del 50% de los casos confirmados a nivel nacional.

Zonas más afectadas y situación epidemiológica

Desde septiembre de 2025 —inicio de la primavera— hasta el 17 de enero, se confirmaron 21 casos, con un promedio de edad de 35 años. La Plata encabeza el listado con once casos, más de la mitad del total reciente. También se registraron contagios en Berazategui, Florencio Varela, Olavarría, San Pedro, San Nicolás, Castelli, Berisso, Arrecifes, San Andrés de Giles, Chacabuco, Daireaux, Zárate y Baradero.

Ads

Las autoridades sanitarias advirtieron que la letalidad del hantavirus en Argentina sigue siendo elevada, con variaciones regionales que oscilaron entre el 10% y el 32% desde 2019. En ese marco, la Organización Mundial de la Salud volvió a alertar por el aumento de casos en Sudamérica y pidió a los gobiernos reforzar la vigilancia epidemiológica.

Pedido de informes en la Legislatura

En las últimas horas, el senador bonaerense Marcelo Leguizamón presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial brinde detalles sobre el brote.

“La provincia de Buenos Aires se consolidó como una de las regiones con mayor circulación viral del país. Esta situación pone en tensión la capacidad de respuesta del sistema de salud y obliga a revisar los protocolos de prevención y control en las zonas de mayor riesgo”, advirtió.

El protocolo sanitario ante casos de hantavirus

Desde el Ministerio de Salud recordaron que cada caso requiere una investigación epidemiológica exhaustiva, con notificación inmediata en el Sistema Nacional de Vigilancia. El procedimiento incluye entrevistas en profundidad con pacientes o familiares, identificación de factores de riesgo y el seguimiento de todos los contactos estrechos, respetando estrictas medidas de bioseguridad y el uso de equipos de protección personal.

Ads