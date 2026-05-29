El Gobierno nacional confirmó este viernes el pago de un nuevo bono extraordinario para jubilados y pensionados durante junio, además de oficializar un aumento del 2,58% en los haberes previsionales y en las asignaciones familiares.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 399/2026 y distintas resoluciones de Anses. El bono continuará siendo de hasta $70.000 y estará destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Según se informó, quienes cobren el haber mínimo recibirán el bono completo, mientras que aquellos con ingresos superiores percibirán un monto proporcional hasta alcanzar el equivalente al haber mínimo más el refuerzo extraordinario.

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Con la actualización de junio, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $403.317,99, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.713.948,17. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) quedará fijada en $184.499,57 y la PUAM en $322.654,39.

El aumento del 2,58% responde a la fórmula de movilidad mensual atada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

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La normativa también contempla una suba en las asignaciones familiares y establece nuevos topes de ingresos. De esta manera, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $2.970.968 mensuales, el grupo quedará excluido del cobro de asignaciones, aun cuando el ingreso total familiar no supere el límite general previsto.

Además, el Gobierno ratificó que la Asignación por Ayuda Escolar Anual continuará actualizándose solo una vez por año y aclaró que los montos serán redondeados al número entero siguiente en caso de existir decimales.

