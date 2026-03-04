Conferencia de prensa de Nahuel Gallo, Patricia Bullrich y autoridades de seguridad
El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien regresó al país tras 448 días detenido en Venezuela, hablará en conferencia de prensa este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por la senadora Patricia Bullrich y otras autoridades de seguridad de la nación.
La cita está programada para las 14:00 en el edificio Centinela, en Avenida Antártida Argentina, donde se espera que el gendarme hable por primera vez y cuente detalles de lo que vivió.
La convocatoria fue anunciada por el Ministerio de Seguridad Nacional, que informó que además de Gallo y Bullrich estarán presentes la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, comandante general Claudio Brilloni.
La conferencia se realiza en medio de una fuerte atención mediática y política, luego de que Gallo fuera liberado tras más de un año de detención en la cárcel El Rodeo 1 de Venezuela.
En la conferencia, se aguardan declaraciones tanto de Gallo como de las autoridades de seguridad. El gendarme podría relatar su vivencia durante los 448 días de detención, incluyendo las condiciones de cautiverio y cómo fue su liberación en medio de la crisis diplomática con Venezuela.
Por su parte, Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva podrían ofrecer una postura oficial sobre el operativo de repatriación, los pasos dados por el Estado argentino y la coordinación con organismos e instituciones involucradas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión