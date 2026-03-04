La cita está programada para las 14:00 en el edificio Centinela, en Avenida Antártida Argentina, donde se espera que el gendarme hable por primera vez y cuente detalles de lo que vivió.

La convocatoria fue anunciada por el Ministerio de Seguridad Nacional, que informó que además de Gallo y Bullrich estarán presentes la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, comandante general Claudio Brilloni.



La conferencia se realiza en medio de una fuerte atención mediática y política, luego de que Gallo fuera liberado tras más de un año de detención en la cárcel El Rodeo 1 de Venezuela.

En la conferencia, se aguardan declaraciones tanto de Gallo como de las autoridades de seguridad. El gendarme podría relatar su vivencia durante los 448 días de detención, incluyendo las condiciones de cautiverio y cómo fue su liberación en medio de la crisis diplomática con Venezuela.

Por su parte, Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva podrían ofrecer una postura oficial sobre el operativo de repatriación, los pasos dados por el Estado argentino y la coordinación con organismos e instituciones involucradas.

