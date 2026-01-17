Una mujer fue condenada a 12 años y seis meses de prisión en España por haber intentado matar a su ex pareja en 2020, al entregarle a su hijo de 7 años un chocolate envenenado para que se lo regalara a su padre e insistiera en que lo consumiera.

La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, luego de comprobarse que la acusada colocó talio, una sustancia tóxica utilizada como raticida, en una tableta de chocolate destinada a la víctima.

Según se informó, la mujer le indicó al niño que debía insistirle a su papá para que comiera el chocolate, aunque le advirtió que él no debía probarlo bajo ninguna circunstancia. El hecho fue acreditado durante el proceso judicial.

Tras ingerir la tableta, el hombre debió ser trasladado de urgencia por una grave intoxicación que derivó en un cuadro clínico de extrema gravedad. Permaneció 75 días en estado crítico y estuvo cerca de morir.

Si bien logró sobrevivir, el proceso de recuperación se extendió por más de 700 días. Como consecuencia del envenenamiento, la víctima quedó con secuelas neurológicas, motoras y visuales, además de una incapacidad permanente absoluta.

En función de las graves consecuencias, la Justicia dispuso que la condenada indemnice a su expareja con más de 820.000 euros, suma destinada a cubrir daños, gastos médicos y las adaptaciones necesarias en su vivienda para afrontar su nueva condición de vida.

Fuente: con información de TN