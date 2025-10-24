Un caso estremecedor sacudió al Reino Unido: Ricky Stubberfield, de 31 años, fue condenado a 26 años de prisión por abusar sexualmente de al menos ocho mujeres, a las que había contactado a través de Instagram con la promesa de tratamientos gratuitos de blanqueamiento dental.

La sentencia se dictó el 21 de octubre, luego de que el tribunal lo encontrara culpable de 23 delitos graves, entre ellos violación, abuso sexual, penetración digital, exhibicionismo y producción de imágenes indecentes de menores. Además, deberá cumplir seis años de libertad vigilada y quedará registrado como delincuente sexual.

Cómo operaba el abusador: el engaño en redes y los ataques en el consultorio

Según la policía de Devon y Cornwall, Stubberfield seleccionaba a jóvenes populares en redes sociales, especialmente influencers de entre 16 y 27 años, y les ofrecía “tratamientos gratis” a cambio de promocionar su negocio de blanqueamiento dental en Plymouth.

Entre 2022 y 2024, al menos cinco mujeres en sus 20 años sufrieron abusos en el local. Cuatro de ellas fueron manoseadas mientras recibían el tratamiento, y tres habían aceptado la propuesta a través de mensajes en redes sociales. A otra víctima, el hombre se le exhibió sin pudor.

La policía detalló que Stubberfield aprovechaba el momento en que las víctimas estaban en la silla de tratamiento, con el protector bucal puesto, para atacarlas sexualmente, pedirles fotos y realizar avances.

El inicio de la investigación y el testimonio clave de una menor

La investigación comenzó en febrero de 2022, cuando una chica de 16 años denunció que Stubberfield la había abusado en dos ocasiones ese mes: durante un recital (en un baño y en la camioneta del acusado) y luego en una casa. Parte de los hechos quedaron registrados en una videollamada de FaceTime, cuando el hombre la apartó de la vista de su amiga para abusarla y obligarla a realizarle un acto sexual.

A medida que avanzó la causa, la policía descubrió más víctimas y delitos cometidos por Stubberfield, incluso ataques ocurridos en 2013 y 2021.

La condena y el mensaje de la Justicia

Durante la audiencia de sentencia, el juez calificó la conducta de Stubberfield como “depredación absolutamente desalmada” y advirtió que representa un “riesgo muy alto para la sociedad”.

El detective inspector Marcus Hodges destacó la valentía de las víctimas: “Espero sinceramente que puedan encontrar algo de cierre y empezar a reconstruir sus vidas después de este fallo”.

