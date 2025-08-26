El Juzgado en lo Correccional Nº 2 de La Matanza condenó a tres representantes de la UOCRA por el bloqueo realizado en marzo de 2023 contra la pyme Concrete, dedicada a la producción de hormigón. Los acusados son Diego Oscar Oviedo, secretario de Actas del gremio en La Matanza, y los delegados Norberto Alejandro Palavecino y Juan Emilio Flores.

La sentencia impuso una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, además del pago de las costas procesales. Los condenados tienen prohibido acercarse al dueño de la firma, Félix Sebastián Di Maio, ni ingresar a la planta por los próximos cuatro años.

Según el fallo, unas 20 personas con banderas de la UOCRA bloquearon el acceso a la fábrica en Altos de Laferrere con dos vehículos, impidiendo durante horas el ingreso de materia prima y la salida de camiones. El episodio le generó a la pyme pérdidas por alrededor de cinco millones de pesos.

El empresario denunció haber sufrido “diez años de hostigamiento” con exigencias económicas, amenazas a empleados y maniobras para forzar el pago de “colaboraciones”. Tras los bloqueos, contrató a la abogada Florencia Arietto, especialista en asesorar a pymes en este tipo de conflictos.

La defensa de los acusados alegó que se trataba de un legítimo ejercicio del derecho a huelga, pero el juez Horacio Héctor Giusso citó jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que esa garantía no ampara conductas violentas ni delictivas.

Aunque la condena no tendrá cumplimiento efectivo, Arietto destacó que la sentencia “marca un precedente de manual contra los bloqueos sindicales” y puede replicarse en otros casos que afectan a pequeñas y medianas empresas del país.

Fuente: Infobae