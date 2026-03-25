El hecho se remonta a febrero de 2025, cuando la joven —ex participante del reality Love is Blind— acusó a Martínez de haberla agredido físicamente en reiteradas ocasiones, en un episodio que, según su testimonio, incluyó un intento de estrangulamiento.

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Durante el juicio, que se desarrolló en los Tribunales de Morón, Ceco declaró por más de cuatro horas y reconstruyó la violencia sufrida, en un relato que fue considerado clave para el avance de la causa.

Martínez llegó al proceso detenido y enfrentó cargos por violencia de género y tentativa de femicidio. La pena aplicada se encuentra dentro de las previstas para este tipo de delitos, que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión según el Código Penal.

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El caso tuvo un fuerte impacto mediático no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la exposición pública de ambos, quienes se habían conocido en un reality, lo que volvió aún más visible la denuncia y el proceso judicial.

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