El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca sentenció a dos hermanos y a un abogado a penas de entre cuatro y ocho años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Ads

Las víctimas fueron tres mujeres —dos de ellas transgénero y una menor de edad— que atravesaban situaciones de extrema vulnerabilidad. Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023 en la ciudad del sur bonaerense.

El caso también incluyó a una cuarta imputada, Marta Sanso (79), propietaria de uno de los inmuebles donde explotaban a las víctimas, quien recibió una condena de dos años de prisión en ejecución condicional por tener conocimiento de las actividades de los principales condenados.

Ads

Según se señala en el portal del Ministerio Público Fiscal, la pena más alta recayó sobre Karina Carrasco (51), condenada a ocho años de prisión efectiva como autora de trata de personas en las modalidades de captación y acogimiento, y por el traslado de una de las víctimas. El tribunal consideró agravantes como la cantidad de víctimas, el abuso de su situación de vulnerabilidad, la participación de tres o más personas y la consumación de la explotación.

Su hermano, Santiago Carrasco (55), recibió cuatro años de prisión como partícipe secundario, ya que actuaba como cuidador de uno de los lugares de explotación y colaboraba en la captación. Por una condena previa, la pena se unificó en cinco años de prisión.

Ads

El abogado José Andreatta (52) fue sentenciado a cuatro años de prisión como partícipe secundario de trata agravada y como autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de DNI ajeno. Según el fallo, Andreatta asesoraba legalmente a Karina Carrasco y la instruía para que hiciera firmar recibos de alquiler a las víctimas para fingir que desconocía la explotación, pero esto fue descartado en el juicio. Además, mantenía relaciones sexuales con las víctimas.

El modus operandi: abuso, drogas y control total

La maniobra de Karina Carrasco consistía en captar a mujeres vulnerables: en situación de calle, sin estudios, alejadas de sus familias, con graves necesidades económicas y antecedentes de abuso sexual o consumo de drogas. Les prometía alojamiento, pero a cambio las obligaba a prostituirse y les retenía la mitad de lo que cobraban. Además, les cobraba por comida, higiene, drogas y hasta por los preservativos, que eran de entrega gratuita en centros de salud pública.

Las víctimas denunciaron que Carrasco las obligaba a tener relaciones sexuales con hasta seis o siete hombres por día, publicaba fotos íntimas sin su consentimiento en páginas de acompañantes y pautaba las citas y tarifas. También las forzaba a consumir pastillas y cocaína para “aguantar más” y ofrecía servicios diferenciados para clientes que pagaban por verlas consumir drogas o tener sexo sin protección.

Ads

Además, les restringía el uso del celular, les impedía moverse libremente y las mantenía aisladas. Ante cualquier incumplimiento, les retenía todo el dinero.

El inicio de la causa: una denuncia y el rescate

La causa se inició el 12 de mayo de 2023 tras una denuncia a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Una empleada del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero alertó sobre una joven de 19 años que ingresó en ambulancia con signos de abuso físico y bajo efectos de sustancias. La víctima relató que era explotada sexualmente junto a otras dos mujeres, una de ellas menor de edad.

La fiscalía, a cargo del fiscal federal Agustín Carestia y el auxiliar fiscal Justo Sebastián, encomendó tareas encubiertas a la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, que permitieron identificar y detener a los responsables. Las víctimas fueron entrevistadas por el Programa Nacional de Rescate, y sus testimonios resultaron clave para la condena.

Reparación económica y decomiso de bienes

El tribunal, integrado por los jueces Ernesto Sebastián, José Fabián Asis y Marcos Javier Aguerrido, ordenó el decomiso de dos inmuebles en Bahía Blanca —uno en Tucumán al 1200 y otro en Catamarca al 500— donde se cometían los delitos. Además, dispuso una reparación económica para las víctimas: 20 millones de pesos para dos de ellas y 13 millones para la tercera.

El calvario de las víctimas

Entre los testimonios más duros, una de las víctimas, menor de edad al momento de los hechos, contó que fue sometida sexualmente durante 15 horas por un hombre y que, tras desmayarse, despertó con signos de abuso y sin recibir atención médica. Otra relató intentos de suicidio y consumo forzado de drogas.

En otro episodio, los hermanos Carrasco trasladaron a una de las víctimas transgénero a Monte Hermoso para continuar con la explotación.

La sentencia marca un precedente en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual en la región, y expone la crudeza de un delito que sigue golpeando a los sectores más vulnerables.