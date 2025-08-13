La sentencia llegó tras un pedido de 50 años de cárcel por parte de la querella y de 20 años por parte de la fiscalía. Contardi, que había llegado al juicio en libertad, fue detenido inmediatamente después de conocerse el veredicto.

En la sala, efectivos policiales le colocaron las esposas y procedieron a trasladarlo. La decisión judicial marcó un cierre en un proceso que mantuvo una alta exposición pública, con el testimonio de Prandi como eje central.

Claudio Contardi será trasladado a la Unidad Penal 41 de Campana. El fallo se enmarca en la lucha contra la violencia de género y en la visibilización de casos de abuso sexual dentro de vínculos matrimoniales, un delito que, según especialistas, continúa teniendo un alto grado de subregistro en Argentina.

