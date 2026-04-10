El Tribunal en lo Criminal N°2 de Dolores condenó a tres personas por abuso sexual y corrupción de menores en Villa Gesell, con penas de hasta 15 años de prisión, tras comprobarse hechos reiterados contra dos niños de entre 6 y 8 años, en una causa considerada de extrema gravedad por la Justicia.

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Según el fallo, los hechos acreditados revelaron que las víctimas eran sometidas no solo a abusos físicos, sino también a “prácticas ultrajantes”, en un contexto de vulnerabilidad sostenida. La sentencia puso especial énfasis en la situación de la niña, a quien calificó como víctima de “vulnerabilidad interseccional” por su doble condición de mujer y menor de edad.

Los jueces señalaron además que los imputados ejercían el rol de “guardadores de hecho”, es decir, asumían el cuidado de los niños, lo que fue utilizado para vulnerar su integridad de manera sistemática. En ese marco, recordaron la obligación del Estado de actuar con “diligencia reforzada” en la protección de la niñez, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño y las 100 Reglas de Brasilia.

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Para establecer las penas por encima de los mínimos legales, el tribunal consideró como agravantes la corta edad de las víctimas, la reiteración de los abusos y el daño psicológico acreditado por peritos. Como atenuante, se contempló la ausencia de antecedentes penales de los acusados.

El fallo fue dictado por los magistrados Juan Paulo Gardinetti, Christian Ariel Rabaia y Marcos Milano, quienes desestimaron los argumentos de las defensas y avanzaron con una sentencia condenatoria.

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Fuente: con información de DIB