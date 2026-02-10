Desde su celda, los Sena conocerán cuántos años pasarán en prisión por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. (Foto: teconte.ar)

La Justicia de Chaco impuso penas de prisión perpetua a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, asesinada el 2 de junio de 2023 en la ciudad de Resistencia.

La jueza técnica Dolly Fernández fijó las penas tras el veredicto unánime del jurado popular, que en noviembre pasado declaró culpables a los integrantes del clan Sena.

César Sena fue condenado por homicidio doblemente agravado: por el vínculo y por mediar violencia de género, la figura penal más grave del Código Penal argentino. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron la misma pena en calidad de partícipes primarios, al considerar el tribunal probado su rol en el encubrimiento del crimen y en la eliminación de pruebas.

Los encubridores

En la misma resolución, el tribunal también definió las condenas para los acusados de encubrimiento. Gustavo Obregón y Fabiana González fueron hallados culpables de encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Melgarejo fue condenado por encubrimiento simple. Este último continúa en libertad, a la espera de que se determine si la pena será de cumplimiento efectivo.

Durante el juicio, la fiscalía y las querellas sostuvieron que el femicidio fue seguido por un plan sistemático para ocultar el cuerpo y garantizar la impunidad, una estrategia que —según remarcaron— no podría haberse llevado adelante sin la participación activa de los adultos del grupo familiar.

Con esta sentencia, el tribunal dio por cerrada una de las causas judiciales más resonantes de los últimos años en Chaco, aunque el impacto del caso continúa interpelando a la sociedad.

Fuente: TN