Dos conductores fueron condenados por correr picadas en los médanos de La Frontera de Pinamar, en un hecho ocurrido el 31 de enero pasado, detectado por personal policial durante un operativo de seguridad en la zona.

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El Juzgado en lo Correccional N°1 Departamental de Dolores, a cargo de Christian Gasquet, dictó la sentencia en el marco de un juicio abreviado y declaró culpables a Ariel Jesús De Haro y Lautaro Lanestosa por el delito de “prueba ilegal de velocidad con vehículo con motor”.

El episodio tuvo lugar en el sector de médanos conocido como La Frontera, donde efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), afectados al Operativo Sol a Sol, detectaron dos camionetas alineadas en paralelo y preparadas para la largada.

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Los vehículos involucrados fueron una Volkswagen Amarok conducida por Lanestosa y una Volkswagen Amarok Highline al mando de De Haro. Según consta en la causa, los agentes realizaban tareas de inteligencia encubierta y lograron visualizar y registrar el momento en que ambos rodados iniciaron una carrera a alta velocidad, sin autorización, generando una situación de riesgo para personas que se encontraban a pocos metros.

Alrededor de las 19:00, los conductores fueron interceptados en el sector de egreso de la zona, quedaron detenidos y los vehículos fueron incautados.

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Durante el proceso, el juez evaluó actas policiales, inspecciones oculares y planimetrías que acreditaron que el lugar no contaba con habilitación ni señalización para este tipo de actividades. “Las pruebas son contundentes para establecer que se encontraban desarrollando una prueba ilegal de velocidad en un lugar no habilitado”, sostuvo en el fallo.

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El magistrado también remarcó el carácter doloso del hecho, al considerar que los imputados tenían pleno conocimiento de que participaban en una competencia no autorizada.

Finalmente, al no registrarse eximentes, atenuantes ni agravantes, el tribunal impuso a ambos conductores seis meses de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por el plazo de un año. Asimismo, se resolvió que la pena no sea de cumplimiento efectivo debido a la ausencia de antecedentes penales.

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Fuente: con información de DIB