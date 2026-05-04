El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata fijó una pena única de 23 años de prisión para Matías Farías, en el marco de la causa por la muerte de Lucía Pérez. La sentencia surge de la unificación de una condena de 17 años por abuso sexual agravado con una previa por narcotráfico.

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La resolución se conoció tras el juicio de cesura, luego de que la Cámara de Casación dejara sin efecto la prisión perpetua dictada en 2023 al descartar la figura de femicidio. En esta instancia, el debate se centró en la valoración de agravantes y atenuantes para determinar la pena final.



El caso, ocurrido en octubre de 2016, tuvo un extenso y complejo recorrido judicial con múltiples instancias y fallos. Según la investigación, la adolescente fue contactada para adquirir drogas, consumió estupefacientes y sufrió una descompensación que derivó en su muerte.

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Tras conocerse la sentencia, la familia de la víctima expresó su disconformidad. “Nos quedamos con sabor a poco”, señaló su padre, y adelantaron que recurrirán ante la Suprema Corte para intentar que se restituya la calificación de femicidio.

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