El médico Salvador Plasencia, de 44 años, fue condenado este miércoles a dos años y medio de prisión, además de dos años de libertad condicional y una multa de 5.600 dólares, tras admitir que le vendió ketamina a Matthew Perry en las semanas previas a su muerte. La jueza Sherilyn Peace Garnett aclaró que no fue él quien suministró la dosis letal, pero subrayó que “ayudó a llevarlo por el camino que terminó en ese desenlace”.

Ads

Durante la audiencia, la familia del actor brindó emotivos testimonios. “La muerte de mi hermano creó un cráter en mi vida. Su ausencia está en todas partes”, expresó entre lágrimas su hermana Madeline Morrison. Añadió que Perry, conocido mundialmente como Chandler Bing en Friends, era “el amigo favorito de todos” y no debía haber sido tratado como alguien del que se podía abusar por ser una celebridad.

La investigación reveló mensajes del propio Plasencia, en los que calificaba a Perry como un “imbécil” que podía ser explotado económicamente, algo que la Fiscalía citó como prueba de que actuó motivado por interés personal. Los fiscales pidieron tres años de prisión, mientras que la defensa solicitó solo un día, aunque la jueza finalmente optó por una pena mayor a la recomendada por el informe de libertad condicional.

Ads

Puede interesarte

En un momento de quiebre emocional, Plasencia se dirigió directamente a la familia del actor. “Debí haberlo protegido. Me duele pensar en el día en que tenga que contarle a mi hijo que no supe cuidar al hijo de otra madre”, expresó entre lágrimas. Perry había estado recibiendo ketamina de manera legal como tratamiento para la depresión, pero al no conseguir las dosis que deseaba, recurrió al médico.

Los fiscales insistieron en que Plasencia no actuó como médico, sino como proveedor de drogas. “No fue negligente ni imprudente. Fue un dealer con ambo blanco”, afirmó el fiscal Ian Yanniello. La jueza coincidió, descartando la idea de que existiera un vínculo clínico formal entre ambos.

Ads

Otros cuatro acusados por su participación en el suministro de ketamina al actor ya se declararon culpables y serán sentenciados en los próximos meses. Garnett adelantó que buscará mantener coherencia entre todas las penas dictadas en el caso.

Fuente: AP