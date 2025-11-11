Un jurado popular declaró culpable a Rafael Horacio Moreno, un ex policía federal de 75 años, por el asesinato de su vecino Sergio David Díaz, de 40, a quien le disparó tras discutir por el volumen de la música durante la madrugada de Navidad de 2024 en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.

El debate oral se desarrolló durante cinco jornadas en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM). Según quedó acreditado, Moreno cruzó la calle Acevedo al 4100 para reclamarle a su vecino que bajara el volumen. Tras una breve discusión, el ex agente sacó un revólver Taurus calibre .38 y le disparó a quemarropa en el abdomen.

La víctima fue trasladada a un centro de salud, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas. El hecho fue grabado por testigos y el video se viralizó, convirtiéndose en una prueba clave del juicio.

El jurado lo encontró culpable de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra, bajo la supervisión de la jueza Lucila Pacheco, del Tribunal en lo Criminal N°2 de La Matanza. La acusación estuvo a cargo del fiscal Sergio Antín, mientras que la defensa fue asumida por el abogado Francisco Oneto, conocido por representar al presidente Javier Milei en otras causas.

Moreno permanecía detenido desde el día del crimen. Su defensor había solicitado prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pero el pedido fue rechazado por el juez de Garantías Pablo Agustín Gossn, quien ordenó que continuara bajo prisión preventiva en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El caso generó fuerte repercusión en la opinión pública, al tratarse de un ex efectivo que utilizó su arma reglamentaria en una discusión vecinal. La sentencia definitiva y el monto de la pena serán definidos en los próximos días.

Fuente: Infobae