El Tribunal Oral Federal N°6 de Buenos Aires condenó hoy a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el fallido atentado en el que intentaron asesinar a la ex presidente Cristina Fernández, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 en la Recoleta. Sabag Montiel, vendedor de algodones de azúcar que gatilló un arma en la cabeza de la ex mandataria, recibió una pena de 10 años de prisión, mientras que su ex novia, declarada partícipe necesaria del plan criminal, fue sentenciada a 8 años.

En tanto, los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg absolvieron -tal como se esperaba- a Nicolás Carrizo, sindicado como “jefe de los copitos”. La querella y la fiscal de juicio, Gabriel Baigún, habían retirado la acusación en su contra tras probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el hecho.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 9 de diciembre, según informó el Tribunal.

Baigún había solicitado una condena de 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 para Uliarte, mientras que la querella pidió la misma pena para ambos.

En sus últimas palabras ante los jueces, Sabag Montiel aseguró que la causa fue “armada” y llegó a comparar su situación con el caso del fiscal Alberto Nisman. “Plantaron un arma y es una estrategia que viene usando Cristina Kirchner”, dijo el imputado antes de ser interrumpido por la jueza, quien le recordó que no podía referirse a otras causas judiciales.

Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que el hecho debe considerarse un “homicidio agravado por alevosía, mediando violencia de género en su modalidad política y por el uso de un arma de fuego, en grado de tentativa”.

Como agravantes, se destacaron la condición institucional de la víctima y la violencia política ejercida, mientras que como atenuantes se consideraron las condiciones socioeconómicas de los acusados.

De confirmarse las penas solicitadas, Sabag Montiel podría recibir una condena unificada de 19 años por sus antecedentes penales. La lectura de la sentencia marca el cierre de un juicio que mantuvo en vilo al ámbito político y judicial desde hace más de dos años.

Fuente: Clarín