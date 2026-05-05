El Concurso de Ideas para la puesta en valor del complejo Punta Mogotes ya tiene ganadores. La jura se realizó entre el 28 y el 30 de abril con un fallo unánime, tras evaluar distintas propuestas enfocadas en el futuro del espacio costero.

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El jurado estuvo integrado por representantes institucionales, profesionales y del sector público, quienes analizaron los trabajos presentados en función de su calidad arquitectónica y su aporte al desarrollo del predio de cara a una nueva etapa de concesiones.

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Entre los ejes principales valorados se destacaron la necesidad de mejorar el acceso público a la playa, fortalecer la conexión entre la ciudad y el mar, promover la sustentabilidad ambiental y generar actividades que trasciendan la temporada de verano.

El primer premio fue para el proyecto clave MOG 0025, seguido por las propuestas MOG 0062 y MOG 0052 en segundo y tercer lugar. También se otorgaron menciones honoríficas a otros equipos participantes por sus aportes conceptuales.

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Desde el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 destacaron el valor del concurso como herramienta clave para la planificación urbana, subrayando su carácter participativo y su aporte a la construcción de políticas públicas más sostenibles. En los próximos días se anunciará la fecha de entrega de premios y exposición de los proyectos.