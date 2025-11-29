En la sede del Centro de Constructores y Anexos se realizó el cierre de la campaña de seguridad en el uso del transporte vertical Capitán Zero 2025, organizada por la Cámara de Ascensores de Mar del Plata, la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA) y el Comité de Seguridad Permanente de FACARA.

Como cada año, participaron escuelas de gestión pública y privada. Los trabajos premiados fueron realizados por alumnos de la Escuela Municipal Nº1 Intendente Alfredo Dessein, la Escuela Municipal Nº16 Teodoro Bronzini, el Instituto San Nicolás de los Arroyos y las escuelas provinciales Nº5 General Don José de San Martín, Nº7 Juan Selva de Batán y Nº56 Juan B. Justo.

El acto contó con la presencia del presidente de FACARA, Ernesto Espoille; la presidente de la Cámara de Ascensores de Mar del Plata, Laura Palopoli; el secretario de Educación Municipal, Fernando Rizzi; el jefe del Departamento Electromecánica de la Municipalidad, Raúl Dematteis; además de presidentes y miembros de cámaras de distintas ciudades.

Espoille felicitó a la Cámara marplatense por “este trabajo continuo” y destacó la importancia de la difusión, invitando a otras sedes a imitar este tipo de acciones “fundamentales para la prevención de accidentes”. Por su parte, Palopoli recordó que desde su fundación la Cámara se propuso trabajar con cuatro premisas principales: participación, capacitación, difusión y educación, como esquema de prevención de siniestros.

La dirigente explicó que la campaña Capitán Zero se brinda en escuelas primarias públicas y privadas, dirigida a niños de entre 9 y 12 años, quienes además de aprender con facilidad se convierten en transmisores de los conocimientos hacia sus familias y amigos. Las capacitaciones, a cargo del profesor Mariano Maidana, incluyen material audiovisual y consejos de seguridad presentados de manera didáctica, además de la invitación a los alumnos a participar con dibujos sobre lo aprendido.

Desde 2012, la campaña ha capacitado a más de 8500 alumnos de Mar del Plata y Batán. Palopoli agradeció especialmente a Maidana, destacando que “con su calidad como docente logra que los chicos se interesen realmente por el tema, y eso se refleja en los más de 200 dibujos recibidos, cuya devolución nos permite premiar esta participación”.

Los alumnos autores de los trabajos seleccionados fueron Maia Luna Regazzoni, Marazul Garasa, Brihana Herrera, Franchesca M., Mateo González y Francesca Camino de la Escuela Municipal Nº 1; Josefina, Santiago Vodiany y Delfina Rossi Baraini del Instituto San Nicolás de los Arroyos; Lucía Diaz, Fabricio Vicencio Basualdo, Amelie Corrales y Nahiara Magali Badder de la Escuela Municipal Nº16; Mateo Juárez y Helena Baker de la Escuela Provincial Nº56; Fernanda Milagros Ojeda y Lucas Exequiel Romero de la Escuela Nº 7; y Thiago Luadro y Baltazar Rivera de la Escuela Nº5.