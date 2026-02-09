Concluyeron las tareas de renovación del Punto Selfie del Paseo de las Américas
La comuna dio por finalizadas las intervenciones en un sector emblemático de la ciudad, mediante una iniciativa de articulación público-privada, con el objetivo de poner en valor un espacio muy frecuentado por vecinos y turistas.
El Municipio de General Pueyrredon finalizó los trabajos de puesta en valor del Punto Selfie ubicado en el Paseo de las Américas, en el marco del Programa de Padrinazgo de los Espacios Públicos, con el objetivo de mejorar uno de los sectores más visitados por vecinos y turistas.
El cartel con letras corpóreas que forman el nombre Mar del Plata, que se encontraba deteriorado por la exposición al clima costero, fue retirado y restaurado durante el mes de enero por la empresa Havanna, que participa del programa de padrinazgo.
En paralelo, desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) se realizaron tareas complementarias en el entorno del cartel, que incluyeron la recuperación de las áreas verdes, la incorporación de nuevo mobiliario urbano y la puesta en valor de los senderos, con el fin de facilitar el acceso y jerarquizar el espacio.
Las mejoras buscan ofrecer un lugar más cuidado y atractivo, reforzando el uso recreativo del paseo y promoviendo el cuidado del espacio público.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión